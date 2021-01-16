«مناهج النقد المعاصر» في طبعة جديدة لصلاح فصل

صدر حديثًا عن دار منشورات الربيع للنشر التوزيع طبعة جديدة من كتاب "مناهج النقد المعاصر" للناقد والأكاديمي الكبير الدكتور صلاح فضل.جاء في مقدمة الكتاب: "يتألَّف هذا الكتاب من عدد من المحاضرات التي ألقيتُ عن مناهج النقد المعاصر، والمحاضرات بطبيعتها تميل إلى الشرح والتبسيط والتقاط ما هو جوهريٌّ، تجري على اللسان بتدفُّق وتلقائية، طبقًا لمقتضيات التواصل وما يبدو في عيون المخاطَبين من فضول أو شغف أو ملل.ومن ثَم، فإن العفوية تمثّل سمتها الأساسية، وقد أردتُ أن أحتفظ لهذه المحاضرات بطابعها الشفاهي فلم أتدخل لإعادة صياغتها وتنظيمها بالطريقة الأكاديمية، حتى أستأنف بها نوعًا من الخطاب النقدي الذي طالما استمتع به القراءُ العرب فيما كان يُمليه طه حسين ومحمد مندور على وجه الخصوص، إذ إنني أدركتُ أن سرَّ سيولة كلامهما يعتمد على طريقة إنتاجه عبر الإملاء الشفوي.يستطرد صلاح: "لا أزعم أنني أطمح إلى مجاراتهما في سحر الكلام وإيقاعاته الصوتية والدلالية، ولكن حسبي أن تتسع مساحة قُرَّاء هذه الصفحات لتتجاوز دائرة المتخصصين، وتمد يدها لعامة المشتغلين بالأدب والثقافة، خاصةً من الشباب، لتعريفهم بمظاهر هذا الانفجار النقدي العظيم الذي جعل النصف الثاني من القرن العشرين عصر النقد الذهبي بحق.واقتصرتُ في استخدام المصطلحات التي طالما كانت تمثِّل العائق الأساسيّ في التلقّي للنقد الحداثي على قدر الضرورة، مؤثرًا شرح الفكرة بأبسط وأقرب العبارات. مُتفاديًا التفصيلات الجزئية والإشكالات المعرفية الدقيقة".