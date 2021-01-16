أولياء الأمور يتحدثون لـ«الدستور» حول طرح استمارة الثانوية إلكترونيًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، مناشدة الطلاب بضرورة الدخول وتعبئة البيانات المطلوبة كي يتمكنوا من أداء الامتحانات الإلكترونية المقررة لهم.وفي هذا السياق، حاورت "الدستور" أولياء الأمور لمعرفة آرائهم بعد طرح استمارة الثانوية العامة إلكترونيًا.وقال إبراهيم ماريا، والد يوسف طالب بالصف الثالث الثانوي، لـ"الدستور": فى تلك الآونة يزداد معدل انتشار فيروس كورونا، وما يزيد الأمر سوءا عدم الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين، متابعا أن طرح استمارات الثانوية العامة إلكترونيا تعد وسيلة مهمة لتجنب تفشي فيروس كورونا بين الطلاب والكادر الأكاديمي.وتابع "ماريا"، أن الدولة تواصل رعايتها لأبنائنا، وتسعى للحفاظ على سلامة الطلاب ومنع الازدحام والتكدث.وترى حنان مصباح، والدة فرح الطالبة بالصف الثالث الثانوي، أن قيام وزارة التربية والتعليم بإتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، خطوة مهمة من خطوات مجابهة كوفيد19، كما يسهم بشكل كبير فى تيسير العملية التعليمية بآمان وفاعلية، مضيفة أن تفشي هذه الوباء كان سببه الجسيم الاستهتار وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، مما جعل حياة الطلاب عرضة للإصابة.حماية أرواح أبنائنا العامل الأهم التى توليه الدولة اهتماما كبيرا.. "بهذه الكلمات بدأ نعمان سعد حديثه لـ"الدستور"، موضحا أنه لم يكن فى الحسبان أن يأتى هذا الفيروس الفتاك ليعرقل المسيرة التعليمية لدى الطلاب كافة، لكن الدولة تبذل جهود مضنية من أجل التصدي لهذا الفيروس.وأضاف "نعمان"، أن طرح استمارات الثانوية العامة إلكترونيا أولى خطوات تفادي انتشار الفيروس وحماية أرواح الطلاب، وهذا يساهم بشكل كبير فى منع انتقال الفيروس من طالب لآخر.جدير بالذكر أن التسجيل الإلكتروني بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب، والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرسي الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومي - خاص -منازل).