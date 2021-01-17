تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 17-1-2021

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حالة الطقس في محافظات مصر





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في ظل تقلب الجو بشكل مفاجئ، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن اختلاف جذري لدرجات الحرارة في سماء مصر اليوم الأحد 17-1-2021، حيث تتأثر البلاد بمختلف محافظتها لامتداد منخفض جوى على سطح الأرض ويتزامن معه منخفض جوى في طبقات الجو العليا.وبداية من فجر اليوم الأحد، تشهد (القاهرة والوجه البحرى شمال الصعيد) طقسًا معتدلا نهارا، مع رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، فيما يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية، وطقس دافئ على جنوب سيناء، أما الطقس ليلا فيكون شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد.تكون حالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.وعن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.العظمى الصغرى(القاهرة 20 11 - الإسكندرية 17 10 - وادى النطرون 19 12 - طنطا 19 11 - شبين الكوم 20 11 - دمنهور 19 11 - بلطيم 16 10 - مطروح 17 12 - السلوم 17 10 - سيوة 18 06 - بورسعيد 19 10 - دمياط 19 10 - الزقازيق 20 11).(المنصورة 19 11 - الإسماعيلية 21 10 - السويس 21 11 - العريش 20 10 - رفح 19 11 - رأس سدر 20 10 - نخل 18 03 - نويبع 21 15 - طابا 18 13 - كاترين 13 05 - الطور 21 11 - شرم الشيخ 22 14 - الغردقة 23 13).(مرسى علم 22 16 - الفيوم 20 11 - بنى سويف 20 08 - المنيا 20 06 - أسيوط 21 08 - سوهاج 21 09 - قنا 22 09 - الأقصر 22 09 - أسوان 22 10 - ادفو 22 11 - أبوسمبل 22 11 - الوادى الجديد 24 12 - شلاتين 26 16 - أبو رماد 25 15 - حلايب 23 18 - رأس حدربة 24 17).