غدًا.. حقوق الإنسان بالنواب تناقش التصور العام لعمل اللجنة

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان اجتماعها في العاشرة من صباح غدٍ الأحد؛ لمناقشة ووضع التصور العام لصياغة الرؤية الخاصة بعمل اللجنة ومهام وأهداف ومراحل التنفيذ.كما تناقش اللجنة صياغة التصور العام لشكل التحديات المحلية والإقليمية والخارجية التي تمس حقوق الإنسان.كان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة الثالثة الخميس الماضي بعد إعلان التشكيلات النهائية لهيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، على أن تعود للانعقاد غدًا الأحد.