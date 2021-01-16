في بيان رسمي.. سانت إيتيان الفرنسي يعتذر للزمالك

أصدر نادي سانت إيتيان الفرنسي بيانا منذ قليل يعتذر فيه لإدارة نادي الزمالك عن التصريحات الأخيرة من قبل رئيس النادي الفرنسي.









وجاء نص البيان كالتالي:





"يرغب جان لوك بويزين، مدير التعاقدات في نادي سانت ايتيان الفرنسي، توضيح التصريحات الأخيرة لرولان ريمييه، رئيس نادي سانت ايتيان..





غضب الرئيس رولان ريمييه لم يكن ضد مجلس إدارة الزمالك ولكن تجاه جميع الاتصالات والوسطاء الذين رغبوا في المشاركة في عملية التفاوض بين الناديين بشأن انتقال مصطفى محمد..





نادي سانت ايتيان يأسف بشدة لسوء التفاهم. إننا نؤمن بشدة في احترافية الزمالك وولاء أعضاء مجلس إدارته وصدقهم. ونرغب بشدة أن يحافظ الزمالك وسانت ايتيان على العلاقات الدافئة الجيدة بينهما.



