مستثمرو شق التعبان يطالبون باجتماع عاجل مع وزير الكهرباء

جدد مستثمرو شق التعبان مطالبهم بضرورة عقد اجتماع عاجل مع محمد شاكر، وزير الكهرباء، لحل أزمة ارتفاع أسعار الكهرباء التي تسببت في تعطل عدد كبير من المصانع بالمنطقة، مؤكدين أنها تسبب عائقًا كبيرًا لأصحاب المصانع.أشاد مستثمرى شق التعبان بدور القيادة السياسية في موجة كورونا الثانية، مؤكدين أن الصناعة المحلية لم تتأثر كثيرًا كباقي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.كما ثمنوا دور الحكومة بعقد لقاءات مستمرة مع الصناع ورجال الأعمال؛ للتعرف على المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها، لأن القطاع الخاص شريك أساسي للدولة، مطالبين بضرورة النظر إلى مستثمرى شق التعبان وأصحاب المصانع، لأنها صناعة مهمة جدًا وتوفير المئات من فرص العمل.