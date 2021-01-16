«بينهم منتج أفلام».. التصريح بدفن 4 انفجرت سيارتهم على محور 26 يوليو

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، بالتصريح بدفن 4 جثث بينهم منتج أفلام لقوا مصرعهم في انفجار سيارة إثر اصطدامها بحاجز خرساني على محور 26 يوليو.كما أمرت النيابة العامة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث؛ للوقوف على أسبابه ومعرفة ملابساته.وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن الحادث وقع بسبب السرعة العالية، حيث فشل سائق السيارة في السيطرة على عجلة القيادة التي اختلت بين يديه ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالحاجز الخراساني، وحدوث ماس كهربائي امتد لخزان الوقود مما تسبب في انفجارها.وتبين مصرع محمود الفولي منتج فيلم «شنطة حمزة» للفنان حمادة هلال و٣ آخرين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.