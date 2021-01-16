كيف ارتفع التسوق الإلكتروني منذ انتشار كورونا؟

مع بداية تفشي وباء كورونا، سجلت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة التسوق الإلكتروني كبديلًا عن التسوق عبر الخروج إلى المتاجر، فأصدرت شركة بيفورت إحدى شركات Amazon تقريرًا كشفت فيه ارتفاع إجمالي قيمة السلع والخدمات التى تم شراؤها إلكترونيًا فى الدول العربية منذ 2016، مرورًا بسنوات الجائحة.وسجلت مصر 6.2 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 22%، كما أن مصر جاءت فى مقدمة دول المنطقة فيما يتعلق بمعدل النمو فى مجال التسوق الإلكترونى، حيث بلغ معدل نمو عمليات الدفع الإلكترونية فى هذا المجال 32%، وبحسب التقرير، فإن خيار الدفع نقدا عند الاستلام كان الأكثر انتشارًا فى مصر حيث بلغت نسبة استخدامه فى عمليات التسوق الإلكترونى 70%، بسبب المخاوف المرتبطة بضمان أمن المعاملات الإلكترونية.كما كشف التقرير زيادة التحول من السوق التقليدي إلى الإليكتروني نتيجة زيادة معدل انتشار الإنترنت والأجهزة المتنقلة، إضافة إلى الدعم المتنامى من قبل الحكومات وصناع القرار، لتمثل أسواق التجارة الإلكترونية فى الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، ووسط أوروبا والهند 2.5% من إنفاق التجارة الإلكترونية العالمى وتشكل إمكانية هائلة لنمو التجارة الإلكترونية.على سبيل المثال، استطاعت شركة «على بابا»، التى تعد أكبر موقع صينى للتجارة الإلكترونية من تحقيق مبيعات بلغت 25.4 مليار دولار خلال عروض «يوم العزاب".وأكد هشام صفوت، مدير شركة «جوميا مصر» أن حملة بلاك فريداى هذا العام امتدت لمدة لشهر كامل، لتبدأ من ١٢ نوفمبر وحتى ١٢ ديسمبر، لافتا إلى أن «البلاك فرايدى» الذى اقتبسته جوميا من الخارج غيّر بالكامل مفهوم التسوق فى مصر والشرق الأوسط، وأتاح فرص شراء للعملاء فى مصر والعالم العربى من كل الفئات.أضاف أنه نتيجة لذلك، قامت الشركة بتعيين ألف موظف جديد لمواجهة الطلب المتزايد من قبل العملاء، كما عقدت الشركة مؤتمرا صحفيا للشراكة مع «ماستر كارد» لتحفيز المستهلكين على الدفع الإلكترونى أونلاين.وأظهرت دراسة لشركة Visa أن هناك 80% زيادة في عدد المستهلكين الذين يتسوقون من خلال الإنترنت بسبب أزمة كورونا، كما أوضحت الدراسة أن هناك 20% زيادة في عدد المستهلكين الذين يدفعون عبر الإنترنت من خلال البطاقات والمحافظ الإلكترونية.أكدت الدراسة أن هناك 78% زيادة في المستخدمين للدفع الغير تلامسي و44% زيادة لمستخدمي QR code وللمتسوقين عبر الإنترنت.وقالت الشركة، في بيان، إن الدراسة كشفت أن 44% من المشاركين في الاستطلاع في مصر توقفوا عن الذهاب للتسوق في المتاجر منذ بداية الجائحة.