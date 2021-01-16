أحمد محسن: مشروعات القطار الكهربائي ومترو أنفاق الإسكندرية قفزة للمستقبل

قال أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن مصر ستشهد خلال الفترة المقبلة انطلاق مشاريع ضخمة وعملاقة غير مسبوقة في البلاد، تؤكد استمرار التنمية والعبور للمستقبل بكل قوة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأضاف خلال تصريحات له اليوم، إن تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من القطار الكهربائي، وسيتكلف نحو 360 مليار جنيه، إضافة غير مسبوقة للتنمية ووسائل المواصلات في مصر، بجانب الربط بين الشرق والغرب والبحرين الأحمر والمتوسط.وأكد نائب بني سويف، أن إعلان الحكومة البدء في تنفيذ مشروع مترو الأنفاق في الإسكندرية، قفزة أخرى هائلة خصوصا أن المشروع سيتكلف نحو 1.6 مليار يورو، وسيعمل على القضاء على الزحام في الإسكندرية كما أنه كان مطروحا للتنفيذ منذ أكثر من 20 عاما.وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن هذه المشاريع العملاقة، تؤكد الاستقرار في الوطن وحالة البناء والتنمية والتعمير، بالإضافة إلى أنها جزء من ثمرة الإصلاح الاقتصادي والمالي في الوطن على مدى السنوات الماضية وتوفر الموارد.