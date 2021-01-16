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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

إيطاليا تشدد من قواعد مكافحة كورونا وإغلاق معظم المطاعم

السبت 16/يناير/2021 - 09:25 م
روبرتو سبيرانزا
روبرتو سبيرانزا
وكالات
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قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا اليوم السبت، إن إيطاليا تشدد حاليا من قواعدها المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا مرة أخرى بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، حيث تم تحديد ثلاث مناطق على أنها مناطق حمراء وهى الأكثر خطورةولبسرى ذلك اعتبارا من غد الأحد.

وفي المناطق الحمراء الثلاث الجديدة - وهى أقاليم لومباردي وصقلية ومقاطعة بولزانو التى تتمتع بالحكم الذاتي صدرت الأوامر للسكان بعدم مغادرة منازلهم إن أمكن، باستثناء الذهاب إلى العمل أو شراء سلع البقالة أو لأسباب عاجلة أخرى.

وتم تصنيف معظم مناطق إيطاليا على أنها منطقة برتقالية أى متوسطة الخطورة، مما يعني حث السكان على عدم مغادرة مدنهم أو بلداتهم، مع إغلاق المتاجر والحانات والمطاعم فيما عدا المحال الكبرى السوبرماركت .

وكانت الحكومة قد شددت في السابق معايير تصنيف المناطق.

وقامت إيطاليا بتمديد مجموعة من القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك قواعد ارتداء الأقنعة وحظر التجوال الليلي حتى 15 فبراير المقبل، وذلك طبقا لمرسوم وقعه رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبي كونتي أمس الجمعة.

ولا يزال السفر بين المناطق أو الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي محظورًا، إلا لأسباب جوهرية وتظل مناطق التزلج مغلقة أيضًا حتى 15 فبراير، ومع ذلك، سيتمكن قطاع من الطلاب من العودة إلى المدارس اعتبارًا من بعد غد الاثنين، بينما سيستمر تعليم باقى الطلاب عن بعد.

وبالإضافة إلى ذلك، يتعين إغلاق الحانات التي تقدم المشروبات الكحولية بعد الساعة السادسة مساء، ولا يُسمح بزيارات الأسر الأخرى إلا مرة واحدة يوميًا بحد أقصى شخصين، مع استثناء الأطفال دون سن 14 عاما.

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