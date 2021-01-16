مصر تكتسح مقدونيا (38-19) في ثاني لقاءات مونديال اليد

اكتسح منتخب مصر لكرة اليد نظيره مقدونيا الشمالية بنتيجة (38-19) في ثاني مباريات المجموعة السابعة، والمقامة بمجمع الصالات باستاد القاهرة، ضمن مباريات بطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير بمشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم.وتمكن منتخب مصر من الفوز على نظيره المقدوني، (20-6) في الشوط الأول.ودخل منتخب مصر المباراة بقائمة تضم كلا من: كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – إسلام حسن – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محسن رمضان – محمد سند – أكرم يسري – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – عبد الرحمن فيصل- أحمد هشام سيسه.وبتلك النتيجة يتصدر منتخب مصر المجموعة المجموعة السابعة، التي تضم تشيلي والسويد ومقدونيا .