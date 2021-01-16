بائع متجول يقتل ابنته بسبب كثرة غيابها في القليوبية

تمكن رجال الأمن العام من ضبط بائع متجول قتل ابنته بسبب كثرة غيابها عن المنزل، وألقى بجثتها في الشوارع بمركز قليوب التابع لمحافظة القليوبية.وتبلغ لمركز قليوب أمن القليوبية بالعثور على جثة ربة منزل 21 سنة مُقيمة دائرة المركز ملقاة بأحد الطرق بدائرة المركز.وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والدها بائعا متجولا (48 سنة) مُقيم بذات العنوان.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة لاعتيادها الغياب عن المنزل.وقرر المتهم المذكور بقيامه باصطحابها إلى خارج المنزل بزعم التحدث معها وعقب وصولهما لمكان العثور على الجثة قام بالإجهاز عليها وطرحها أرضًا والتعدي عليها بسلاح أبيض "سكين" أعده مسبقًا مُحدثًا إصابتها التي أودت بحياتها وتخلص من السكين بإلقائه بأحد المصارف المائية.