الأمن يكشف لغز العثور على جثة مزارع وسط الزراعات بالشرقية

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، لغز العثور على جثة مزارع بأحد الزراعات في مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، تبين مقتله على يد 3 عاطلين بقصد سرقته.تبلغ لمركز كفر صقر بأمن الشرقية من أحد المستشفيات باستقبالها جثة مزارع مقيم دائرة المركز.وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة عاطلين مُقيمين بذات محل إقامة المجني عليه.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة، وقرروا أنه نظرًا لكونهم مُقيمين بذات الناحية محل إقامة المجني عليه وعلمهم بحيازته لمبالغ مالية فاتفقوا على استدراجه لأحد الطرق الفرعية وسرقته وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء ودراجة نارية لاستدراجه.وحال قيامهم باستدراجه لأحد الطرق الفرعية بواسطة أحدهم ومحاولة سرقته قاومهم المجنى عليه فضربوه بالأسلحة البيضاء، محدثين إصابته التي أودت بحياته وهربوا دون سرقته وقام أحدهم بنقله إلى المستشفى لإبعاد الشبهة عنهم، وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة البيضاء والدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.