إحالة المتهمين بقتل مسنة وسرقتها بالسلام إلى المحكمة

أمرت نيابة السلام، اليوم، بإحالة المتهمين بقتل مسنة بالإكراه وسرقة مبلغ 70 ألف جنيه منها بمنطقة النهضة، إلى المحكمة.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين "حسام.ز، هادى.ع" عاطلين، أقرا بارتكابهما جريمة قتل المجنى عليها "نجاح.ع" مستخدمين سلاحا أبيض، وذلك بعد التسلسل ليلا لمحل سكنها وسرقة مبلغ مالى منها 70 ألف جنيه.كما أقر المتهمين بعلمهم عن طريق سيدة تتردد على المجنى عليها لخدمتها.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام بعثور الأهالى على جثة سيدة مسنة داخل شقتها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان ما تبقى من المبلغ المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.