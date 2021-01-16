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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتهامات لتركيا وإسرائيل بقرصنة منتجات لبنانية

السبت 16/يناير/2021 - 08:27 م
وزارة الصناعة في
وزارة الصناعة في لبنان
وكالات
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اتهمت وزارة الصناعة في لبنان تركيا وإسرائيل باللجوء إلى خداع المستهلكين في الأسواق الخارجية واعتماد شعارات على منتجات غذائية توحي بأنها من منشأ لبناني، معتبرة ذلك قرصنةً واحتيالًا.

وقال الوزارة في بيان مساء اليوم السبت: "تتوجه وزارة الصناعة إلى وسائل الإعلام اللبنانية والعالمية بالمعلومات المثبّتة بالصور التي تظهر بوضوح لجوء تركيا وإسرائيل وغيرهما من الدول إلى خداع المستهلكين في الأسواق الخارجية باعتماد شعارات وتسميات على منتجات غذائية توحي بأنها من منشأ لبناني".

واعتبرت الوزارة في بيانها "أنّ هذا التعدّي المستجدّ- القديم يعتبر احتيالًا وقرصنة- ويشكل جريمة موصوفة بحقّ سيادة لبنان واقتصاده وصناعته، وستعمل وزارة الصناعة مع وزارة الخارجية والمغتربين على الإيعاز إلى البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج لمتابعة هذا الموضوع وصولًا إلى مقاضاة الجهات الفاعلة".

ورأت الوزارة "أن إقفال المصانع اللبنانية خلال فترة الإغلاق التي يمكن أن تمدّد يضيف إلى ما ورد أعلاه مشكلة تجميد الاقتصاد الوطني وإيقاف دورته الإنتاجية والتصديرية، ويتسبّب في خسارة الصناعيين المصدّرين أسواقهم غير الممكن تعويضها مستقبلًا، بما يفيد المنافسين في الخارج على كسب هذه الأسواق".

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