رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

توزيع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية ضمن «حياة كريمة» فى المنيا

السبت 16/يناير/2021 - 08:15 م
حياة كريمة
حياة كريمة
صقر محمد
طباعة
قالت مؤسسة «حياة كريمة»، إن مبادرة "رد الجميل" متواجدة في كل أنحاء مصر، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطنين الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

وأكدت المؤسسة في بيان لها اليوم، أنهم قاموا بتسليم 8000 صندوق مواد غذائية في تسعة مراكز بمحافظة المنيا، وهُم: العدوة ومغاغة وبني مزار ومطاي وسمالوط والمنيا وأبو قرقاص، وملوى، وديرمواس.

وتعد مبادرة "رد الجميل"، هي إحدى مبادرات مؤسسة "حياة كريمة"، يُستهدف فيها قرى مبادرة حياة كريمة وغيرها في إطار قاعدة بيانات الأسر الأكثر احتياجًا، يقوم على المبادرة شباب البرنامج الرئاسي أعضاء مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى والمحافظة ومجالس المدن.

موضوعات متعلقة

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

حقيقة طلب أحمد فتحي العودة إلى الأهلي

منها الحمى.. 4 أعراض جانبية بعد تلقى لقاح فيروس كورونا

المصريون اشتكوا 54 ألف مرة من خدمات الاتصالات في مصر خلال 3 أشهر

الصور

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

image description

محافظ أسيوط: حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

image description

والدة غريق قرية الزوامل: «ملحقتش أقوله يا بشمهندس» (فيديو)

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

مقترح لإنشاء أول نادي لترجمة الأعمال الأدبية لأبناء الصعيد بأسيوط

الأكثر قراءة

سقوط صاروخ إيراني بعيد المدى قرب حاملة طائرات أمريكية

حقيقة طلب أحمد فتحي العودة إلى الأهلي

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

حقيقة استيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محليًا

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

دبى تطلق «تاكسى لندن» فى شوارعها تجريبيًا الشهر المقبل

«الفيدرالية الروسية» تشرح آلية تطور المناعة من كورونا فى جسم الإنسان

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.. شركة مصر الوسطى

فريق نيبالي يعلن تسلق قمة «كي 2» بنجاح للمرة الأولى خلال الشتاء

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

قريبًا.. صدور «الأصابع على الزناد» لـ سيد غنيم عن دار صفصافة

أجافيا.. قصة تشيخوف عن اللا مقبول

أكاديمية الفنون بروما تبدأ أولى حلقات مبادرة «اتكلم عربي»

دينا السقا تكشف تفاصيل روايتها الجديدة «قصبة رضوان»