توزيع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية ضمن «حياة كريمة» فى المنيا

قالت مؤسسة «حياة كريمة»، إن مبادرة "رد الجميل" متواجدة في كل أنحاء مصر، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطنين الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.وأكدت المؤسسة في بيان لها اليوم، أنهم قاموا بتسليم 8000 صندوق مواد غذائية في تسعة مراكز بمحافظة المنيا، وهُم: العدوة ومغاغة وبني مزار ومطاي وسمالوط والمنيا وأبو قرقاص، وملوى، وديرمواس.وتعد مبادرة "رد الجميل"، هي إحدى مبادرات مؤسسة "حياة كريمة"، يُستهدف فيها قرى مبادرة حياة كريمة وغيرها في إطار قاعدة بيانات الأسر الأكثر احتياجًا، يقوم على المبادرة شباب البرنامج الرئاسي أعضاء مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى والمحافظة ومجالس المدن.