عماد زيادة: نجاح «لؤلؤ» أسعدني وأصور حاليًا «نسل الأغراب»

عبّر الفنان عماد زيادة عن سعادته الكبيرة للنجاح الكبير الذي يحصده مسلسل لؤلؤ، حيث تصدرت حلقات المسلسل محركات البحث بالمواقع المختلفة، كما خلق المسلسل حالة من الجدل الإيجابي عبر مواقع التواصل التي كانت تدور حول الأحداث المقبلة بحلقات العمل التي لم تعرض بعد.أضاف زيادة، الذي يجسّد شخصية "منير" أن نجاح المسلسل فاق كل التوقعات، حيث إنه أصبح حديث الملايين خارج وداخل مصر حاليًا، فقد توقع أبطال المسلسل أثناء التصوير، أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا نظرًا لتوافر عناصر النجاح، لكن لم يتوقعوا أن يتصدر المسلسل التريند بشكل يومي، كما أن شخصية منير كانت جديدة عليه، وبها العديد من الأبعاد الفنية وبعض التحولات، وهذا ما اسعده كثيرة، خاصة أنه لم يقدم مثل هذه الأدوار من قبل.وتابع زيادة: أنه سعيد للغاية بنجاح شخصية منيار وإعجاب الجمهور بها، حيث تلقي العديد من الاشادات من الجمهور بالشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.وأكد أن العمل مع مي عمر ممتع للغاية، حيث إنها تهتم بكافة التفاصيل الخاصة بالمسلسل، وتحرص دائمًا علي أن يكون أبطال العمل في أفضل حالتهم، نظرًا لإيمانها بأهمية العمل الجماعي، لذلك فالنجاح الذي تحصده حاليًا ليس مجرد صدفه، بل أنه نتاج مجهود كبير بذلته الفنانة الشابة خلال التحضير والتصوير.وتابع زيادة: أن آداء أبطال العمل لافت للانتباه فالفنان، إدوارد وأحمد زاهر ونرمين الفقي يظهرون في أحسن حالتهم الابداعية داخل العمل، كما أن المخرج محمد عبدالسلام قدم نفسه للجمهور علي طريقة الكبار، خاصة أن مسلسل لؤلؤ هو التجربة الإخراجية الأولي له، لكنه أثبت أنه يستحق تلك الفرصة عن جدارة.وهناك دور كبير قدمه المخرج محمد سامي خلف الكواليس، حيث إنه كان مشرفًا علي الكتابة والإخراج، ويتابع كل كبيرة وصغيرة، حرصًا منه علي أن يكون المسلسل علي أفضل مستوي، وهذا ما حدث بالفعل، خاصة أن شركة سنرجي بقيادة المنتج تامر مرسي والمشرف العام علي الإنتاج حسام شوقي قد وفرا كافة العناصر التي تضمن خروج المسلسل في أفضل صورة.من جهة أخرى، أكد عماد زيادة أنه يصور حاليًا دوره في مسلسل نسل الأغراب مع أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر والمخرج محمد سامي، الذي سيكون مفاجأة من العيار الثقيل للجمهور خلال رمضان المقبل، فقصة المسلسل مختلفة وبها قدر كبير من التشويق والإثارة، ويقدم به دورًا مختلفًا وجديدًا عليه.