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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

إعلان أسماء لجنة تحكيم «أفلمها السينمائي» للأفلام القصيرة

السبت 16/يناير/2021 - 08:10 م
سماح أنور
سماح أنور
دعاء عبد المقصود
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أعلنت إدارة مهرجان أفلمها السينمائي للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة في دورته الأولى، برئاسة سماح أنور عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة الجديدة المقرر انطلاق فعالياتها فى الفترة من 28 يناير وتستمر حتى 4 فبراير المقبل، لجميع الأعمار فى مصر وأنحاء العالم تحت شعار "سينما المرأة"، حيث تضم لجنة التحكيم كلا من الفنانة التونسية درة ومدير التصوير كمال عبدالعزيز والسيناريست عبدالرحيم كمال والمخرج أحمد عاطف.

وتم فتح باب التسجيل مع بداية يناير لجميع الأعمار فى مصر وأنحاء العالم، تحت شعار "سينما المرأة" بشرط ألاّ تحتوى هذه الأعمال على عنف أو سلوكيات هدامة، أو ازدراء للأديان وسيتم استبعاد الأعمال التي تخالف ذلك، على أن يتم تلقى الطلبات حتى 22 يناير الجاري.

وتأتي هذه الدورة الجديدة ضمن المبادرات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة الانتماء للوطن والأرض عند مختلف الأطياف للشباب المصري من خلال الجهود المبذولة من الدولة في جميع القطاعات دون استثناء بادئة بالاصلاح والتوعية، لمحاربة الفكر الظلامي بتوفير فرص كبيرة وعديدة للشباب المصري المبدع لبدء مستقبل كريم وحقيقي يكون فيصل النجاح فيه هو الكفاءة والجدية والعمل.

ومن المُقرر تكريم الفنان محمود حميدة والفنانة يسرا في حفل افتتاح الدورة الأولى، باعتبارهم من أبرز الفنانين المُساندين للسينما المستقلة.

مهرجان أفلمها من المقرر إقامته أونلاين بشكل وصبغة فنية وإعلامية غير مسبوقة من قبل في العالم سواء المصري أو حتى العربي كما يسعى لتبادل الخبرات للنجوم المحترفين في جميع مجالات السينما من ممثلين ومخرجين وكتاب سيناريو ومديري التصوير طوال مدة المهرجان من خلال إقامة العروض والفعاليات والندوات والورش اون لاين لدعم الشباب والفنون الدرامية السينمائية التى تمثل حافزًا كبيرًا لشباب الهواة في المشاركة بالمهرجان علي مستوى العالم.

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