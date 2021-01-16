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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«المنشآت الفندقية»: نجاح «شتى فى مصر» يتوقف على رغبة المصريين

السبت 16/يناير/2021 - 08:23 م
علاء عاقل
علاء عاقل
رامى حسين
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قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن نجاح مبادرة «شتي في مصر» التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وغرفة المنشآت الفندقية، يتوقف على تفاعل المصريين واتخاذهم قرار السفر.

وأشار «عاقل» في تصريحات لـ«الدستور» إلى أن مشاركة 133 فندقًا حتى الآن بـ8 مدن سياحية كافية للغاية، خاصة أنها أطلقت بالتزامن مع إجازة نصف العام، فهناك 48 بالبحر الأحمر بين (الغردقة - مرسى علم) و49 بجنوب سيناء (شرم الشيخ - ذهب - طابا- نويبع)، كما وصلت أعداد الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان المشاركة بالمبادرة لـ25، بالإضافة إلى أعداد الفنادق الثابتة المشاركة بالمبادرة في الأقصر وأسوان لـ11 فندقًا.

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