475 وفاة و16310 إصابات بكورونا في إيطاليا

قالت وزارة الصحة في إيطاليا إنها سجلت 475 وفاة بفيروس كورونا اليوم السبت، مقابل 477 حالة في اليوم السابق، بينما سجلت 16310 إصابات مقابل 16146 إصابة في اليوم السابق.وسجلت إيطاليا 81800 وفاة بالفيروس منذ ظهوره في فبراير، وهو ثاني أكبر عدد في أوروبا والسادس عالميًا.وقالت وزارة الصحة إن البلاد سجلت إصابات بلغ عددها 2.369 مليون حالة منذ ذلك الوقت.من ناحية أخرى، قال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا اليوم السبت: إن بلاده ستعلق الرحلات الجوية من البرازيل، بسبب وجود سلالة جديدة من الفيروس.وأضاف على فيسبوك أن أي شخص مر بالبرازيل في آخر 14 يومًا يُمنع أيضًا من دخول إيطاليا في حين سيُطلب من الوافدين إلى إيطاليا من البرازيل إجراء فحص للكشف عن الفيروس.