وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الأردني لبحث العلاقات الثنائية

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم السبت، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، بمقر وزارة الخارجية السعودية، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مستجداتها.وعقب الاجتماع- ووفقا لوكالة الأنباء السعودية واس- عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا هنأ الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة مرور الذكرى المئوية الأولى على تأسيس الدولة، متمنين للأردن قيادةً وحكومةً وشعبًا مزيدًا من التقدم والازدهار والنماء والاستقرار.وأضاف أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والتي تتميز بعمقها التاريخي والجغرافي ووشائج القربى، وتقوم على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق مصالحنا المشتركة، بما يعززُ الأمن والاستقرار في المنطقةِ والعالم، ونحن نوظف هذه العلاقات لتكون دعامةً للعمل العربي المشترك؛ وصولًا لتحقيق استقرار وأمن المنطقة.كما هنأ الدكتور أيمن الصفدي المملكة بما تحققه من نجاحات وإنجازات في قمة العلا، مؤكدا أنها ستسهم في تحقيق درجة أكبر من التنسيق والعمل العربي المشترك الذي يخدم الجميع، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين تاريخية ومتجذرة واستراتيجية، ويتم العمل دائما على تفعيلها وتوسيعها في جميع المجالات خاصة في هذه الفترة التي تستدعي المزيد من التشاور والتنسيق لخدمة المصالح المشتركة والإسهام في خدمة القضايا العربية وتحقيق الأمن والاستقرار الذي يشكل هدفًا استراتيجيا مشتركا تنفيذا لتوجيهات القيادتين الحكيمتين في البلدين.