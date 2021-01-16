بريطانيا تسجل ثالث أعلى وفيات يومية بكورونا

سجلت بريطانيا ثالث أعلى عدد وفيات يومية بفيروس كورونا، اليوم السبت، لكن عدد الإصابات الجديدة ترجع لأدنى مستوى هذا العام.وزاد عدد الوفيات 1295 ليصل إجمالي الوفيات إلى 88590.وارتفع عدد الإصابات 41346 نزولا من 55761 أمس الجمعة.وتمثل إصابات اليوم أدنى مستوى للإصابات اليومية منذ 27 ديسمبر.