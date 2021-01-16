ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يناقشان القضايا ذات الاهتمام المشترك

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالًا هاتفيًا، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وذكرت وكالة الأنباء السعودية - أنه جرى خلال الاتصال - استعراض العلاقات بين البلدين وفرص التعاون المشترك، كما جرى بحث المستجدات الإقليمية والدولية.