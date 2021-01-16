سقوط صاروخ إيراني بعيد المدى قرب حاملة طائرات أمريكية

أفادت مصادر أمريكية، مساء السبت، بسقوط صاروخ إيراني بعيد المدى قرب حاملة طائرات أمريكية وسفينة تجارية في المحيط الهندي.وأوضحت قناة فوكس نيوز أن الصواريخ الإيرانية سقطت أيضًا على بعد 160 كم من حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز".وكانت مواقع إيرانية أشارت في وقت سابق إلى إجراء مناورات شملت إطلاق صاروخ على هدف متحرك بالمحيط الهندي.