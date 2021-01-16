ارتفاع إصابات كورونا في كندا لـ700538

بلغ إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذى يسبب مرض "كوفيد-19" فى كندا حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت تورونتو 700 ألف و538 حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.ووصل إجمالى عدد الوفيات في كندا إلى 17 ألفًا و743 شخصًا بينما تعافى من المرض 608 آلاف و322 شخصًا.ومر حوالي 50 أسبوعًا منذ ظهور حالة الإصابة الأولى بالفيروس فى البلاد.