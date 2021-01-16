مقتل 7 جنود فى تحطم مروحية عسكرية بالفلبين

أعلن الجيش الفلبيني أن سبعة جنود لقوا حتفهم في حادث تحطم مروحية عسكرية في جنوبى الفلبين اليوم السبت.





كانت المروحية وهى من طراز "يو إتش - 1 إتش" تنقل الإمدادات من مقر قيادة اللواء إلى قاعدة لدوريات الجيش في بلدة إيمباسوج أونج في إقليم بوكيدنون، على بعد 826 كيلومترًا جنوب مانيلا، عندما تحطمت.وقال الميجور رودولفو كورديرو المتحدث باسم الجيش "المروحية كانت تحلق فوق الجزء الجبلي من بلدة إيمباسوج اونج عندما واجهت مشكلة في المحرك"، مضيفا أن "المروحية حاولت الهبوط اضطراريا لكنها تحطمت.. لم يكن هناك ناجون.. المروحية هيوى "يو إتش - 1 إتش" تحولت إلى حطام بصورة كاملة".وتم إرسال فرق طوارئ لانتشال جثث الضحايا ومن بينهم طيار برتبة كولونيل كان هو القائد الرئيسي للمروحية.