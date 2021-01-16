263 إصابة بكورونا في أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم السبت، تسجيل 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 164 ألفا و235 حالة.وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة (بان أرمينيان) الأرمينية على موقعها الإلكتروني - أن 295 شخصا تعافوا من الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 152 ألفا و615 حالة.وأشار البيان إلى أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس بلغت 2987 شخصا بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة أمس.. بينما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 728 حالة.