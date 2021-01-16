«أسوشيتد برس»: بايدن سيعود إلى سياسات أوباما الخارجية

أفاد تقرير أمريكي بأن الرئيس المنتخب جو بايدن سيعتمد على أعضاء الفريق الرئاسي للرئيس الأسبق باراك أوباما لضمههم بإداراته الجديدة وخاصة مسئولي السياسة الخارجية.وأوضحت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية في تقريرها اليوم، أن اختيار بايدن للدبلوماسيين السابقين في فريق أوباما يؤكد أنه يريد العودة إلى سلفه الخارجية بعد سنوات من السياسات الخارجية المتخبطة وغير اليقينية في فترة الرئيس دونالد دونالد.ومن بين الدبلوماسيين الذين سيضمه بايدن لإدارته ويندي شيرمان نائبة لوزير الخارجية وفيكتوريا نولاند وكيلة وزارة الخارجية للشئون السياسية تحت قيادة وزير الخارجية أنتوني بلينكين الذي كان هو الآخر من أبرز رجال أوباما.كما تضم القائمة بريان ماكيون، نائبًا وزير الخارجية للشئون الإدارية، وبوني جنكينز ووأوزرا زيا، ليكونا وكيلين لوزارة الخارجية للحد من التسلح ولحقوق الإنسان، يما سيتولى ديريك شوليت منصب مستشار وزارة الخارجية، وتعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة سلمان أحمد، في منصب مدير لتخطيط السياسات.وأوضحت أسوشيتد برس أن هذه الاختيارات تعكس نية الرئيس الديمقراطي بايدن الابتعاد عن نهج السياسات الخارجية التي تبناها ترامب، والتي غالبًا ما كانت أحادية الجانب وعدم الأخذ بالاعتبار موقف المؤسسات الأخرى بالدولة.