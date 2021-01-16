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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

27 فبراير.. الحكم على رئيس «سينا كولا» بتهمة التهرب الضريبي

السبت 16/يناير/2021 - 07:45 م
التهرب الضريبي
التهرب الضريبي
عادل عبد العال
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حجزت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، قضية محاكمة رئيس مجلس إدارة سيناكولا بتهمة التهرب من دفع الضرائب العامة على المبيعات، في القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف تهرب ضريبي لجلسة 27 فبراير للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار مينا عبد الملاك وعضوية المستشارين أحمد اللواج وأمير الوكيل الرؤساء بالمحكمة وأمانة سر محمد صبحي.

وكشفت التحقيقات أنه في غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة 2011 حتى شهر ديسمبر سنة 2015، قام المتهم «مصطفى. م» رئيس مجلس إدارة شركة سينا كولا للمشروبات، بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام الضريبة العامة على مبيعات تهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانونًا.

كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد جميل، قد قضت بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة عشرة ملايين جنيه وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.

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