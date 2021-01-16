غلق 2605 منشآت ومراكز للدروس الخصوصية بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه تم غلق (١٨٦٥) منشأة مخالفة لمواعيد الغلق منذ الأول من ديسمبر الماضي في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وغلق (٥١٣) محلا، و(١٠٧) أسواق، و(١٦٣) مطعما، و(٢٨٨) مقهى، و(٢٨١) ورشة و(٥١٣) منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية.كما أشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع (٧٤٠) مركزًا للدروس الخصوصية، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب.وأهاب محافظ الغربية بأصحاب المحالّ والمقاهي والورش بالالتزام بمواعيد الغلق المحددة تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدا أهمية الابتعاد عن التجمعات خاصةً بالأماكن المغلقة حرصًا على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.