محافظ الغربية يتابع تسكين 3 أسر بمساكن الإيواء بإشناوي

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تسكين 3 أسر بمساكن الإيواء بإشناوي، وذلك عقب صدور قرار إزالة لمنازلهم بسبب الخطورة الداهمة.ووجه المحافظ، رئيس حي أول طنطا عادل داوود، بتوفير سيارات الحي لنقلهم إلى مساكنهم الجديدة.وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ قرارات الإزالة حرصًا على حياة المواطنين، مع توفير مساكن مؤقتة للمتضررين.وعلى جانب آخر، تابع محافظ الغربية استمرار أعمال النظافة الشاملة والمستمرة بمحافظة الغربية، حيث قامت الوحدة المحلية بمركز قطور بحملة نظافة وتسوية الطريق بمنشأة العياري، كما قام قسم النظافة بحى أول المحلة الكبرى بأعمال النظافة اليومية برفع وتفرغ صناديق القمامة وتطهيرها ونقلها بسيارة الكبس الآلي، وكذا رفع أكوام القمامة وتطهيرها من أماكن تجميع القمامة ونقلها بالمعدات والسيارات اللازمة بمناطق (الرجبي- أبو شاهين - أبو راضي - محب - سعد زغلول - سعد محمد سعد - محلة البرج) ومازال العمل مستمرًا.وفي ذات السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بأعمال النظافة العامة على طرق ( طنطا - محلة منوف من، الطريق السريع طنطا - المحلة الكبرى أمام قرية الرجدية وشبشير الحصة ومحطة قطار شبشير، طنطا كفر الشيخ والجزيرة الوسطى حتى المنطقة اللوجستية.واستمرارًا لأعمال النظافة، قامت رئاسة مركز ومدينة زفتى بالمرور على جميع نقاط تجميع القمامة والتأكد من تطهيرها من (شارع الجيش بحري وقبلي- شارع محمد فريد - أول شارع الصوامع - طريق سكة طنطا منطقة المزرعة)، كما قام جهاز النظافة بمركز ومدينة كفر الزيات برفع الأتربة بشارع الكورنيش ومسح وتسوية طريق الدلجمون.وقام قسم النظافة والتجميل بحي ثان طنطا بكنس الأتربة ورفع القمامة من شوارع (الجلاء - البحر - نايف - منطقة قحافة - السلخانة - بطرس) وذلك من خلال الورديات المتتالية، ولا يزال العمل مستمرًا بجميع شوارع الحي، كما قامت الوحدات المحلية لمركز ومدينة سمنود برفع ١٠ أطنان من القمامة، حيث رفعت الوحدة المحلية لقرية محلة زياد ٥ أطنان من القمامة من طريق مجول - ميت السراج المحلة، ورفت الوحدة المحلية لقرية ميت بدر ٥ أطنان من القمامة.