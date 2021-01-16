ننشر حركة ترقيات العاملين في مصانع النحاس (أسماء)

حصلت «الدستور» على صورة ضوئية لكشف بأسماء العاملين الذين تم ترقيتهم بشركة مصانع النحاس.واشتملت حركة الترقية للعاملين في النحاس المصرية على ترقية للدرجة المالية مدير عام، حيث يشهد شهر يناير من كل عام أحداث حركة ترقيات للعاملين في شركات قطاع الأعمال.