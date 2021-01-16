خالد الطوخى يكتب: حملة توعية تؤكد قدرة قواتنا المسلحة على مواجهة الأزمات

لفت انتباهى مؤخرًا فيديو مهم يحمل اسم «حياتك أمانة»، ظهر فى إطار حملة توعية للقوات المسلحة لمجابهة الموجة الثانية لكورونا، حيث نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع هذا الفيديو التوعوى الذى أنتجته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة حول المخاطر الناجمة عن الموجة الثانية لفيروس كورونا، مع حث المواطنين على ضرورة الحرص والانتباه واتباع الإجراءات الاحترازية.هذا الفيديو التوعوى لم تأتِ أهميته من كونه يتضمن الكثير من المعلومات المهمة والتعليمات المبسطة، التى فى حالة الالتزام بها سوف تحقق الكثير من النتائج الإيجابية، ولكن فى تقديرى الشخصى تكمن الأهمية الحقيقية لهذه الحملة التوعوية فى أنها تضع أيدينا على الدور المهم الذى تقوم به قواتنا المسلحة فى خدمة المجتمع، خاصة فى ظل الأزمات والكوارث الطبيعية، وذلك لأن المؤسسات المدنية لم تعد قادرةً بمفردها على مواجهة الانتشار واسع النطاق لفيروس كورونا المستجد، لذا فقد تزايد الاعتماد على الجيوش، ليس هنا فى مصر وحسب بل فى جميع أنحاء العالم، نتيجة الشعور الكبير بالتهديدات الوبائية، وحاجة الدول لفرض إجراءات صارمة، سواء من حيث الحجر الصحى أو أثناء فرض حظر التجوال فى المناطق المعرضة لتفشى الأوبئة، والمعروف فى هذا الشأن أن القوات المسلحة بما تتميز به من انضباط وحزم، فإنها تكون أكثر قدرة على إلزام المواطنين بتطبيق القوانين والقواعد المنظِّمة للحركة، بالإضافة إلى إمكانياتها المتطورة فى تعزيز ودعم قدرات قطاع الرعاية الصحية المدنى.وهنا فإننى أقول وعن قناعة تامة إن القوات المسلحة تقوم بدور فاعل فى التعامل مع الأزمات والكوارث، خصوصًا فى الحالات التى ينجم عنها تدهور فى الأوضاع.. فالقوات المسلحة هى التى توفر المحيط الأمنى الأساسى اللازم لإطلاق سلسلة واسعة من المبادرات، حيث تمتلك العديد من القدرات والمهارات الخاصة التى تجعلها قادرة على الوجود بشكل كبير فى الشارع، والسيطرة على تلك الأوضاع، والتعامل معها بأقصى سرعة وبشكل- كما سبق لى القول- منظم ومرتب وفى قمة الانضباط، وهذا يرجع إلى ما تمتلكه القوات المسلحة من الإمكانات، مثل امتلاكها مراكز الاستشعار عن بُعد وأنظمة التحكم والمراقبة، والتى يمكن من خلالها التنبؤ- إلى حد ما- بوقوع الكوارث أو اتجاه تطورها بعد وقوعها أو إمكانية حدوثها مرة أخرى.وإذا عدنا إلى الوراء قليلًا، وبالتحديد مع ظهور فيروس كورونا المستجد مطلع العام الماضى، سنجد أنه ومع بدء التعامل مع الأزمة كانت القوات المسلحة فى طليعة مؤسسات الدولة التى بادرت على الفور بالقيام بدور مهم ومتميز، من أجل مواجهة هذا الخطر الذى لم نكن نعلم عنه أى شىء، بل كان وما زال يتسم بالغموض، ومحاطًا بالكثير من الأسرار التى لم يتمكن العلماء من معرفتها حتى الآن.. فإلى جانب الجهود الكبيرة التى قامت بها الدولة كانت القوات المسلحة تضطلع بدورها الأساسى فى خطة المواجهة، حيث تولت مهمة تطهير المناطق المفتوحة والشوارع والميادين الكبرى والحدائق العامة والمبانى الحكومية، بل قامت القوات المسلحة أيضًا بإنشاء المستشفيات الميدانية على وجه السرعة، والمجهزة بالأطقم الطبية المدربة على أعلى مستوى والمعدات الحديثة والمتطورة، والأدوية التى جاءت فى بروتوكول منظمة الصحة العالمية لعلاج المصابين بفيروس كورونا، والمخصصة لإسعاف الضحايا فى موقع الكارثة، فضلًا عن قدرتها على أن تقوم فى نفس الوقت بإمداد شبكات الكهرباء والمياه بالإمكانات المتاحة من وحدات الإضاءة المتنقلة، ومولدات الكهرباء المخصصة للطوارئ على أيدى مجموعة من الفنيين المختصين، وفى نفس الوقت قامت بوضع الخطط المناسبة لرفع كفاءة المستشفيات العسكرية، وذلك عن طريق زيادة قدرتها الاستيعابية حتى تصبح قادرة على التعامل مع الحالات المصابة فى أسرع وقت ممكن، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على المساهمة فى التنمية الشاملة، والنهضة الكبرى التى تشهدها الدولة فى مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، وذلك من خلال الاهتمام ببناء قاعدة صناعية وإنتاجية متطورة تلبى جزءًا من احتياجاتها الرئيسية، وتخفيف أعباء تدبيرها عن كاهل الدولة، مع معاونة القطاع المدنى لطرح جزء من الطاقات الإنتاجية فى السوق المحلية، لتحقيق التوازن والاستقرار النسبى فى الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية المختلفة.ولأنه من أروع وأعظم نتائج ودروس الأزمات والمحن والشدائد أنها تكشف الحقائق بجلاء، فعلى الرغم من وطأة أزمة فيروس «كورونا» وتداعياتها الخطيرة وآثارها المدمرة على مستوى العالم، ونتائجها التى ستكون وخيمة على ترتيب القوى الدولية على الصعيدين السياسى والاقتصادى، ورغم حالة الاستعداد الجيد فى مصر واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا- فإن الأزمة والشدة كانت كاشفة للعديد من الحقائق والثوابت، وكان من أبرز تلك النتائج الموقف المشرف لقواتنا المسلحة وجهود جيشنا العظيم فى هذا الجانب، والاصطفاف المبهر للأطقم الطبية لقواتنا المسلحة المشاركة فى مكافحة انتشار الفيروس، وإدراك الشعب المصرى قيمة وإمكانات وقدرات المؤسسة العسكرية، وأن هذه القدرات تأتى لخدمة الوطن وحماية أمنه القومى والحفاظ على المواطنين وحماية صحتهم.كما أن أزمة كورونا كشفت أيضًا عن جانب مهم يتعلق بمشاركة القوات المسلحة فى التنمية الشاملة، وإنشاء وتنفيذ المشروعات فى مختلف المجالات، ليس من قبيل الرفاهية بل هو عمل وثيق الصلة بالأمن القومى المصرى، ولم يأتِ عبثًا أو عشوائيًا، ولكنه يصب فى خانة قوة الدولة ودعمها.فضلًا عن ذلك فإن مشاركة القوات المسلحة فى التنمية الشاملة، وتنفيذ المشروعات العملاقة لصالح الدولة، وتوفير احتياجات الشعب الأساسية، قد حمت الدولة المصرية من إهدار ميزانيات ضخمة، فى الوقت الذى تنفذ فيه القوات المسلحة بعض مشروعات الدولة بتكلفة لا تقارن على الإطلاق، لأن إمكانات وقدرات القوات المسلحة الهائلة هى المخزون والاحتياطى الاستراتيجى للدولة المصرية، وتظهر أكثر وبوضوح تام فى أوقات الأزمات والمحن والشدائد، حيث تمد يد العون والدعم والمساعدة لجهود الدولة.. ولعل ما شاهده المواطن المصرى فى اصطفاف الأطقم الطبية للقوات المسلحة المشاركة فى مكافحة فيروس كورونا، والإمكانيات الهائلة، يؤكدان أن هذه القدرات تحت أمر الدولة المصرية ولخدمة شعبها ولحماية أمنها القومى، الذى يضع حماية صحة وأرواح المصريين فى أولوية اهتماماته.. فالمستشفيات العسكرية والميدانية وأحدث الأجهزة الطبية وأحدث أجهزة التعقيم والتطهير ووسائل النقل، التى تم تحضيرها كسيارات إسعاف مجهزة أو وسائل للإخلاء الطبى، والقدرات الهائلة الأخرى من معامل تحاليل وأبحاث الدم والكوادر الطبية المؤهلة بأعلى الدرجات وأطقم التمريض، بالإضافة إلى استعداد القوات المسلحة لتوفير احتياجات المصريين من السلع الغذائية والطاقة والمواد البترولية- جميعها تؤكد أن جيش مصر العظيم وبإمكاناته الهائلة لا يسمح بسقوط الدولة مهما كانت قوة الأزمات ومهما كانت شدتها مثل أزمة فيروس كورونا على سبيل المثال.