حبس تاجر يشتري هواتف محمول مسروقة في القاهرة

قررت النيابة العامة حبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بشراء وبيع الهواتف المحمولة المسروقة، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة، من ضبط شخص له معلومات جنائية وبحوزته هاتف محمول من متحصلات واقعة سرقة.وبمواجهته أقر بشرائه للهاتف المحمول المشار إليه من عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة.وأضاف بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة، وتم بإرشاده ضبط الأخير وبمواجهته بأقوال المتهم الأول اعترف بسرقته للهاتف المحمول المشار إليها بأسلوب (المغافلة)، وباستدعاء صاحبة الهاتف المحمول تعرفت عليه واتهمت المتهم الثانى بالسرقة.