«خطوة بخطوة».. كيف تتحول مصر إلى الرقمنة؟

«الدستور» في السطور التالية عرضت خطوات الحكومة لتنفيذ التحول الرقمي.

ما هو مفهوم رقمنة الجهاز الإداري؟

تدريب العاملين في الحكومة على الرقمنة

التحول الرقمي والمواطنون

«عقل الدولة محفوظ فى مكان ما على عمق 14 مترًا ويجرى تأمينه بكل جدية».. بهذه الكلمات وصف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة منذ عام 2016، بالتعاون بين وزارة الاتصالات بالشراكة مع الرقابة الإدارية ووزارة التخطيط والمخابرات العامة.أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المشروع الاستراتيجي للرقمنة يُعد أكبر ضمانة لتعزيز الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة، حيث يُسهم بشكل فعَّال في ميكنة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية دون تحميلهم أي أعباء إضافية، وترسيخ دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.في عام 2016 بدأت مصر رحلتها مع التحول الرقمي مع قواعد، وبدأت بجمع البيانات الموجودة في الحكومة وقدرها أكثر من 70 قاعدة، وكان الهدف من هذا الترابط هو خلق هوية رقمية لكل مواطن، بحيث تكون كل معلومات المواطن موجودة ومتكاملة أمام متخذي القرار وموجودة أمام مقدم الخدمة للمواطن، ومع مراعاة سرية وخصوصية البيانات لكل مواطن.ترتكز عملية الرقمنة على جمع كل المعلومات والبيانات التي تخص الدولة في مكان واحد، مما يسهل على المواطن الانتهاء من احتياجاته، ويسهل على موظفي الدولة توفير هذه الخدمات، وتقوم الرقمنة على منظومة البيانات الموحدة التي تعتمد على 3 قواعد رئيسية، القاعدة الأولى هى بنية تحتية على درجة عالية من الكفاءة، والقاعدة الثانية هى الموارد البشرية وتنمية المهارات، لأن هذه المنظومة لا بد أن يتم التعامل معها بتدريب جاد من كل الموظفين، الذين يتعاملون مع المنظومة، والقاعدة الثالثة هي الإجراءات التي تمكن من أداء الخدمات بأكثر كفاءة.وستعتمد الحكومة على الرقمنة في كل شيء، فكل المستندات والوثائق وتعاملات المواطنين، ستكون موجودة ومرتبطة إلكترونيًا على البريد الإلكتروني للحفاظ على الأوراق من الإهمال، كما أنّ كل عمليات تبادل الوثائق ستتم إلكترونيًا فقط بين المؤسسات الحكومية من خلال شبكة فايبر، التي تعمل من خلال تكنولوجيا متطورة، ما يقضي على أزمة "السيستم واقع".وترتبط البنية المعلوماتية التي قام على أساسها مشروع الرقمنة بـ3 منصات، أولاها منصة الخدمات المميكنة، فلدي الحكومة مجموعة من الخدمات التي كانت مميكنة بالفعل، بالإضافة لمجموعة خدمات جديدة جرى ميكنتها خلال الفترة الماضية، أما المنصة الثانية فهى منصة المدفوعات التي تتلقى رسومًا مستحقة على الخدمات الحكومية من أي وسيلة دفع رقمية، والمنصة الثالثة هي منصة البيانات الجغرافية، وهي عبارة عن خريطة من أكثر من طبقة موقع عليها كل البيانات المتعلقة بكل مواطن، وجرى استخدامها فى ربط مواطني بورسعيد بمشروع التأمين الصحي بالوحدات التي سيتلقون العلاج بها.جزء هام من خطة مصر للرقمنة كانت في كيفية عمل موظفي الدولة في وزاراتهم بعد رقمنتها، فأجرت وزارة التخطيط دورات تدريبية مكثفة لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، تمهيدًا لإطلاق 4 منصات إلكترونية للتحول الرقمي، الذي يأتي ضمن رؤية واستراتيجية مصر الرقمية.وتم اختيار ما يقرب من 50 ألف موظف حكومى شاب لتدريبهم وتأهيلهم للعمل في الوزارات بعد انتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع توفير حوالي 50 ألف حاسب آلى أمام كل الموظفين المدربين على التشغيل وتداول البيانات، وفقًا لقطاعات التنسيق الأفقية والرأسية بين الوزارات.عانى المواطنون لسنوات طويلة من الروتين الذي سيطر على التعاملات الحكومية لسنوات طويلة، واتجهت الحكومة إلى التحول الرقمي لتوفير الخدمات بصورة أسرع وأفضل، وتستطيع منظومة الرقمنة أن تتحقق من شخصية المواطن قبل تقديم الخدمة، وفي بعض الخدمات التي تستلزم التأكد من استحقاقه لذلك.ويوفر التحول الرقمي كل الخدمات الحكومية للمواطنين بـ7 خطوات مبسطة وسريعة، فإذا كان المواطن يدخل للمرة الأولى سيكون مطلوبًا منه إدخال الرقم القومي، والاسم الأول للوالدة ورقم المحمول، والنظام سينتج كودًا من 6 أرقام يرسل في رسالة نصية لجهاز المحمول المسجل بقاعدة البيانات الموجودة، والمواطن يُدخل الكود على النظام، والنظام يتحقق من أن المواطن هو الذى يستخدم التطبيق.وفيما يخص الخدمات الاستباقية فسينبه النظام المواطن بدفع الفواتير، ورصد الخدمات التي يستخدمها المواطن مسبقًا.