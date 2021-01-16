صحفي مؤيد لـ أردوغان: قانون الانتخابات يقيّد العمل السياسي

انتقد الصحفي التركي بجريدة صباح الموالية للنظام التركي الحاكم، محمود أوفور، التغيرات في السياسات الحزبية، وذلك في مقال تحت عنوان «مفاجأة في قانون الأحزاب السياسية»، لافتًا إلى أن أهم هذه الأمور عدم قدرة النواب على تغيير أحزابهم.وأكد أوفور في مقاله، وجود تغييرات في قانون الأحزاب السياسية، مشددًا على أنه مع التعديلات الجديدة سيتم طرح شرط انتخاب رئيس الحزب بأصوات أعضاء الحزب فقط، كما تتم مناقشة خيارات مثل أنظمة الدوائر الصغيرة أو التي تم تصغيرها، وإدماجها ضمم التحالفات، والأهم أنه سيصعب على النواب تغيير الأحزاب.واستهشد أفور بقول الرئيس التركي الأسبق المتوفى، سليمان ديميريل، الذي كان يقول «الفجل الكبير في الكيس».. مشيرًا إلى المفاجآت التي ستشهدها السياسة الأيام القادمة، والآن يتم استخدام هذا لتحالف الأمة، وبشكل أكثر دقة لحزب الشعب الجمهوري.وأعلن أن هناك مفاجأة تنتظر حزب الشعب الجمهوري في الأيام المقبلة وليست مجرد خروج حزب السعادة من التحالف فحسب، لافتًا إلى أن هناك قانونين مهمين على جدول أعمال الحكومة هما قانون الانتخابات والأحزاب السياسية.