إثيوبيا تنفي عبور إحدى طائراتها العسكرية الحدود إلى السودان

نفت إثيوبيا أن إحدى طائراتها العسكرية عبرت الحدود إلى السودان.وقالت السودان إن طائرة إثيوبية دخلت مجاله الجوي في "تصعيد خطير وغير مبرر يمكن أن تكون له عواقب خطيرة، ويتسبب في المزيد من التوتر في المنطقة الحدودية".وقال رئيس أركان الجيش الإثيوبي برهانو جولا في مقابلة، أمس الجمعة، مع الخدمة الأمهرية لإذاعة صوت أمريكا "الادعاء بأن طائراتنا عبرت الحدود ملفق"، مضيفا أن مسؤولين في الحكومة السودانية، لم يذكرهم بالاسم يحاولون تضليل الشعبين السوداني والإثيوبي حتى تصل الأمور إلى "وضع غير مرغوب فيه".واندلعت اشتباكات مسلحة في أواخر العام الماضي بسبب مسار الحدود المتنازع عليها لما يزيد على قرن.ورسّمت بريطانيا منفردة الحدود عام 1903، وتقول إثيوبيا إن بعض أراضيها داخل السودان.وعلى مدى العقود الماضية، لم تنجح عدة محاولات للاتفاق على مسار الحدود، ولا يزال عشرات الألوف من المزارعين الإثيوبيين على الجانب السوداني من الحدود.