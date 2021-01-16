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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ناميبيا تعلق استيراد الدواجن الحية من 10 دول أوروبية

السبت 16/يناير/2021 - 06:54 م
الدواجن
الدواجن
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أكدت وزارة الزراعة والمياه فى ناميبيا قيامها بتعليق استيراد الدواجن الحية من عشر دول أوروبية، بسبب تفشى مرض أنفلونزا الطيور بدرجة كبيرة هناك.

وذكرت إدارة الشئون البيطرية بالوزارة فى بيان أصدرته اليوم، أن قرار تعليق استيراد ونقل الدواجن الحية والطيور يشمل دول ألمانيا وبريطانيا وأيرلندا وهولندا والدنمارك وأوكرانيا وبلجيكا وبولندا والسويد وفرنسا.

وأضاف أن قرار التعليق يأتى تماشيًا مع تعليمات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية فيما يتعلق بهذا الشأن، وأنه تم إلغاء كل التصاريح الصادرة فى وقت سابق بخصوص عمليات استيراد هذه الدواجن ونقلها، وأن القرار تم تنفيذه بشكل فورى.

ولكن وزارة الزراعة الناميبية استدركت قائلة فى بيانها إنه ما زال بالإمكان استيراد منتجات لحوم الدواجن التى تم طهيها لأغراض تجارية بشرط الحصول على تصريح استيراد بشأنها من الجهة البيطرية المختصة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم حاليًا بإحاطة كل الموردين فى الدول المعنية علمًا بقرار التعليق، وأنها إضطرت إلى اتخاذه بسبب تفشى وباء أنفلونزا الطيور فى هذه الدول.

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