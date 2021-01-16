محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لإزالة إشغالات روض الفرج

قام اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بجولة مفاجئة بحي روض الفرج، لإعادة الانضباط لشوارعه، متفقدًا شارع سيدى فرج، حيث قام باستدعاء أجهزة الحى والمرافق، وقاد حملة مكبرة تمت خلالها إزالة الحواجز الحديدية ورفع الإشغالات وصناديق القمامة والسيارات المتهالكة والانتظار الخاطئ والوقوف فى الممنوع، لتوسعة الشارع وتحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط المرورى للشارع وغلق المقاهي المخالفة، كما تم تحرير عدد من المحاضر للمواطنين، لعدم التزامهم بارتداء الكمامات الواقية فى وسائل النقل العام.قال محافظ القاهرة إن الحملات تهدف إلى القضاء على المظاهر السلبية في العاصمة لإعادة الوجه الحضاري إليها، مؤكدًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.وشدد المحافظ على رفع تراكمات القمامة الموجودة بالشارع، موجهًا إدارة المرور بسحب رخص جميع السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لتحقيق السيولة المرورية.كما قاد محافظ القاهرة حملة مفاجئة على حي شرق مدينة نصر، وقام بغلق عدد من السناتر التعليمية التى تعمل بالمخالفة لقرارات الغلق التى أصدرها مجلس الوزراء حيث تم صرف الطلاب وتشميع المكان كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية مع عدد من الكافيهات، لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية وتقديمها الشيشة بالمخالفة، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وتشميع المكان.أشار المحافظ إلى أنه يتابع على مدار الساعة الإجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية فى أحياء العاصمة المختلفة؛ حرصًا على صحة المواطنين.