قائمة منتخب اليد أمام مقدونيا في المونديال تشهد عودة الأحمر

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة اليد، بقيادة الإسباني جارسيا باروندو، قائمة المنتخب لمواجهة مقدونيا، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السابعة، المقرر لها السابعة مساء اليوم السبت، على صالة استاد القاهرة الدولي.





وشهدت القائمة عودة أحمد الأحمر قائد الفريق، الذي غاب عن مباراة تشيلي بسبب إصابة في الظهر





وجاءت القائمة على النحو التالي:





كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – أكرم يسري – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.