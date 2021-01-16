«حياة كريمة» تبحث تطوير 27 قرية بمركز الشهداء بالمنوفية

عقد فريق مبادرة «حياة كريمة» اجتماعًا تنسيقيًا بمجلس مدينة الشهداء بالمنوفية، بمشاركة الجهات التنفيذية والكوادر الشعبية، لمناقشة مقترحات تنفيذ المبادرة.ترأس الاجتماع مجدي رياض، رئيس مركز ومدينة الشهداء، بحضور محمد ربيع، منسق عام المبادرة بالشهداء، والدكتورة أمل إسماعيل، والدكتوره شيماء الكرش، والدكتورة زهراء أبوعياد، وعلاء الدين حسن، وبمشاركة أعضاء البرنامج الرئاسي في المبادرة.استعرض ربيع محاور المبادرة الرئيسية التي سيتم العمل عليها من خلال التصور المقترح للتنفيذ، مؤكدًا أن المبادرة هي حلم سيتجسد على أرض الواقع لتطوير 27 قرية بمركز الشهداء، فضلًا عن العزب والنجوع.تابع أن الجانب الأهم في المبادرة هو التركيز على تنمية الإنسان من خلال دعم قرى الصناعات للنهوض بها، مشيرًا إلى أن هناك مبادرات تابعة لمؤسسة «حياة كريمة» منها «تصالح حياة»، والتي بدأت بالفعل لرصد الحالات الأكثر احتياجا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تستهدف المرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة، والعمالة غير المنتظمة.قال رئيس مركز ومدينة الشهداء إن المبادرة ستستكمل ما تم تنفيذه من تطوير داخل المركز والذي صدق عليه اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية من تطوير طرق وصرف صحي، حتى يتم الوصول إلى مركز نموذجي كما تم التخطيط له.من جانبها، استعرضت أمل إسماعيل عضو مبادرة «حياة كريمة»، بعض النقاط الأساسية التي ستقوم المبادرة بالعمل عليها ومن بينها تطوير التعليم، وضمان سكن لكل المصرين، من خلال دعم مبادرة تصالح حياة، مؤكدة أن المبادرة تعمل على قدم وساق للوصول لهدفها الأول وهو مراكز وقرى نموذجية.