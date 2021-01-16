بالصلصال الحرارى.. هبة تبدع فى تصميم مجسمات للريف والطعام (صور)

تمارس هبة ناصر هواية تصميم أطعمة شعبية بالصلصال الحراري حجمها لا يتعدى عقلة الإصبع وتجسد أيضًا الحياة الريفية، الشغف هو العامل الرئيسي الذي دفع هبة لتجسيد أعمالها بطريقة فنية رائعة بعد أن تنهي أعمال المنزل وتطمئن أن طفلتها ذهبت للنوم.تحكي هبة ناصر، صاحبة الـ 29 عامًا، بنت محافظة بورسعيد، أنها اكتشفت موهبتها منذ 3 سنوات عن طريق الصدفة عندما كانت تلعب مع طفلتها بالصلصال، أرادت أن تحيي مشاهد الريف والبيئة المصرية بتجسيد تلك المشاهد على الصلصال الحراري، معتمدة على بعض أدوات النحت البسيطة والألوان والقطع الخشبية لتجسيد فكرتها.يعتبر مصغر الريف المصرى من أبرز إبداعات هبة والذي أخذ منها وقتًا ومجهودًا كبيرين، حتى يظهر لنا بتلك الصورة وأنها تسعى من خلال ذلك المجسم لاستعادة ذكريات الماضي.اعتمدت هبة في تطوير موهبتها على مشاهدة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدعت في تصميم الأطعمة وتجسيد الريف المصري بأشكال صغيرة وتفاصيل دقيقة، تحلم بأن تنشأ مدرسة لتعليم فن التشكيل بالصلصال وأن تقيم معرضًا لأعمالها.