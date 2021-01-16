رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد إمام يبدأ تصوير «الملك» في سرية تامة

السبت 16/يناير/2021 - 06:26 م
محمد إمام
محمد إمام
منار إبراهيم
طباعة
بدأ الفنان الشاب محمد إمام تصوير مسلسله الدرامي الجديد الذي يحمل عنوان "الملك" كاسم مؤقت، خلال الفترة الماضية، ليخوض به السباق الرمضاني المقبل.

قال مصدر لـ"الدستور"، إن أسرة العمل بدأت تصوير أولى مشاهد المسلسل خلال الأيام القليلة الماضية في سرية تامة، مشيرًا إلى أنهم سيواصلون تصوير هذه المشاهد التي بدأت داخل مدينة الإنتاج لمدة 20 يومًا، لينتهوا تمامًا من الديكور الذي بنى خصيصًا له داخل المدينة، على أن ينتقلوا بعد ذلك لديكورات مختلفة ما بين مناطق القاهرة الشعبية ومدينة السادس من أكتوبر وغيرها.

المسلسل يناقش قصة صعود ورحلة كفاح لبطل العمل في إطار أكشن وأحداثه بها العديد من قصص الحب المتعددة تكشفها الحلقات الأولى من العمل، كما يظهر بطل العمل في لوك وشخصية جديدة عن أعماله السابقة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

الاستعلام عن معاش نقابة المعلمين 2021

السيسي يوجه بإنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب

«ذهبت مع الريح».. مصدر أمنى يكشف حقيقة تحطيم تميمة مونديال اليد

الصور

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

image description

محافظ أسيوط: حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

image description

والدة غريق قرية الزوامل: «ملحقتش أقوله يا بشمهندس» (فيديو)

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

مقترح لإنشاء أول نادي لترجمة الأعمال الأدبية لأبناء الصعيد بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة طلب أحمد فتحي العودة إلى الأهلي

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

حقيقة استيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محليًا

ارتداء الكمامة أكثر من مرة.. «الصحة» تحذر وأطباء يكشفون المخاطر

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

دبى تطلق «تاكسى لندن» فى شوارعها تجريبيًا الشهر المقبل

«الفيدرالية الروسية» تشرح آلية تطور المناعة من كورونا فى جسم الإنسان

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.. شركة مصر الوسطى

فريق نيبالي يعلن تسلق قمة «كي 2» بنجاح للمرة الأولى خلال الشتاء

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
المزيد

الثقافة

أجافيا.. قصة تشيخوف عن اللا مقبول

قريبًا.. صدور «الأصابع على الزناد» لـ سيد غنيم عن دار صفصافة

أكاديمية الفنون بروما تبدأ أولى حلقات مبادرة «اتكلم عربي»

دينا السقا تكشف تفاصيل روايتها الجديدة «قصبة رضوان»