محمد إمام يبدأ تصوير «الملك» في سرية تامة

بدأ الفنان الشاب محمد إمام تصوير مسلسله الدرامي الجديد الذي يحمل عنوان "الملك" كاسم مؤقت، خلال الفترة الماضية، ليخوض به السباق الرمضاني المقبل.قال مصدر لـ"الدستور"، إن أسرة العمل بدأت تصوير أولى مشاهد المسلسل خلال الأيام القليلة الماضية في سرية تامة، مشيرًا إلى أنهم سيواصلون تصوير هذه المشاهد التي بدأت داخل مدينة الإنتاج لمدة 20 يومًا، لينتهوا تمامًا من الديكور الذي بنى خصيصًا له داخل المدينة، على أن ينتقلوا بعد ذلك لديكورات مختلفة ما بين مناطق القاهرة الشعبية ومدينة السادس من أكتوبر وغيرها.المسلسل يناقش قصة صعود ورحلة كفاح لبطل العمل في إطار أكشن وأحداثه بها العديد من قصص الحب المتعددة تكشفها الحلقات الأولى من العمل، كما يظهر بطل العمل في لوك وشخصية جديدة عن أعماله السابقة.