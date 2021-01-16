«الزراعة»: إنتاج تقاوي الخضر من هجن الطماطم والفلفل والخيار

أكد الدكتور صلاح محمدين رئيس البرنامج القومي لإنتاج تقاوى الخضر بوزارة الزراعة، أن البرنامج القومي يواصل تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وستبدأ بزراعة 12 صوبة زراعية لإنتاج تقاوى الخضر من هجين طماطم أجياد 7 وفلفل اليسر 2 بلوكي أحمر وبلوكي اليسر 3 أصفر وصوبة أخيرة لأجياد هجين الصفا 62، كما سيتم زراعة تقاوي البذور ونقلها لعمل التهجينات، واستخراج تقاوي الهجن من الطماطم والفلفل والخيار.وقال «محمدين» في تصريحات لـ«الدستور» إن هناك فريقا من الفتيات للتعامل مع الأزهار في برنامج تقاوي الخضر، حيث إن الأزهار ضعيفة وتحتاج للفتيات أكثر من الذكور وتقوم الدكتورة محاسن بتدريب الفتيات على التهجينات والتعامل مع الأزهار، ويستمر تدريب الفتيات حتى يكون هناك أعداد كبيرة للفتيات ونتوسع في هجين الخضر، وسيتم منح الفتيات المتدربات 1500 شهريًا بعد اجتياز عمليات التدريب.