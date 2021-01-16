الشرطة التركية تطلق سراح 4 متهمين بضرب صحفي معارض لأردوغان

أطلقت الشرطة التركية، اليوم السبت، سراح 4 متهمين ألقى القبض عليهم بسبب اعتدائهم بالضرب على ممثل صحيفة «يني تشاغ» بأنقرة أورهان أوغور أوغلو أمام منزله أمس، وتم الإفراج عنهم بشرط الرقابة القضائية.وكان الصحفى أوغور أوغلو المعارض لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان قد تعرض لهجوم من قبل مجهولين أمام منزله، وقدم شكوى ضد الجناة بمركز الشرطة عقب حصوله على تقرير طبي يفيد بوجود جروح في ذراعه، وتم اعتقال المشتبه بهم أمس إلا أنه تم إطلاق سراحهم اليوم بشرط الرقابة القضائية.جدير بالذكر أن مقالات أورهان أوغور أوغلو، توجهت في الفترة الأخيرة لانتقاد حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحليفه حزب الحركة القومية، ومن ثم كان أورهان أحد الأسماء التي استهدفها كبار الحزبين لفترة.