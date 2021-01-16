حملة «كلنا معاك» توفر 3 آلاف كمامة طبية بشبرا الخيمة

استمرت حملة "كلنا معاك" بشبرا الخيمة في خدمة أهالي المدينة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث قامت بتجهيز ٣ آلاف كمامة طبية، و٢٠٠٠ زجاجة كحول وتوزيعهم على المواطنين مجانًا.كما جهزت جدولًا بالمناطق المختلفة بشبرا الخيمة حى غرب وحى شرق، وذلك للبدء فى حملات تطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمساجد والكنائس والمصالح الحكومية.وأعلنت الحملة عن تواجد أنابيب أكسجين وأجهزة بخار لخدمة أهالينا بدون مقابل، بالإضافة إلى صرف علاج كورونا مجانًا لغير القادرين.