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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

حكم الصلاة بالبنطلون

السبت 16/يناير/2021 - 05:53 م
الصلاة
الصلاة
نعمات مدحت
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من وقت لآخر يخرج علينا عبر السوشيال ميديا جدل حول حكم الصلاة بالبنطلون، حيث تشتعل جروبات الأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي"فيبسوك" بالمناقشات حيث قام عدد من رواد التواصل بطرح عدة أسئلة حول لبس البنطلون والصلاة فيه، وحدث اشتباك، وانقسم الرواد بين مؤيد ومعارض للصلاة بالبنطلون، وأفتى عدد منهم بأن الصلاة محرمة فيه شرعا، وبينما أفتى آخرون بأنه يجوز الصلاة فيه.

ما هو حكم الصلاة بالبنطلون

من جانبه قام عدد من علماء الأزهر بالرد على هذه الفتوي التي أحدثت نوعًا من الاشتباك بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال الدكتور مختار مرزوق عميد كلية أصول الدين السابق بأسيوط، بجامعة الأزهر، يسأل بعض الأصدقاء عن حكم صلاة النساء بالبنطلون،  وإنه من المقرر شرعًا، كما جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية، أن لبس البنطلون إذا كان واسعا فضفاضا لا يصف ولا يشف أجزاء الجسم ولا يبرز العورة ولا يثير الفتن بين الرجال والنساء فلا مانع منه شرعًا والخروج به لضروريات الحياة اليومية، وتصح الصلاة به إذا توافرت فيه الشروط السابقة.

وأضاف مرزوق في تصريحات خاصة، أما إذا كان البنطلون ضيقا أو يصف مفاتن الجسم أو يحدد العورة فيكون لبسه حراما  شرعا لقول الله تعالى: ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )، لافتا إلى أنه لا يجوز الخروج به ولا الخروج فيه.

حكم الصلاة بالبنطلون في المنزل 


بينما قال الدكتور ياسر عبدالحميد النجار، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، في تصريحات له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكره صلاة المرأة ببنطال، ولو في بيتها، لما في لبس البنطال من تحجيم أعضاء المرأة، وبدنها، فقد قال المرداوي في كتابه الإنصاف: قال المجد في شرحه: محل الاستحباب في حق الرجل، فأما المرأة فيكره الشد فوق ثيابها؛ لئلا يحكي حجم أعضائها، وبدنها. 

وحول حكم الصلاة بالبنطلون تابع "النجار": قد سئل الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء الأسبق هذا السؤال: هل يجوز الصلاة بالبنطلون بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل، وأيضًا إذا لبست المرأة ثوبًا خفيفًا ليس مبينًا لعورتها، فما حكم الشرع في ذلك؟ فأجاب -حفظه الله-: الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم، وتصف جسم المرأة، وعجيزتها، وتقاطيع أعضائها لا يجوز لبسها، والثياب الضيقة لا يجوز لبسها للرجال، ولا للنساء، ولكن النساء أشدّ؛ لأن الفتنة بهن أشدّ.
 
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