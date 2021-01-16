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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

تفاصيل اجتماع الأنبا باخوم مع مجمع الكهنة بالإسكندرية

السبت 16/يناير/2021 - 06:23 م
الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
تريزة شنودة
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اجتمع الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، مع مجمع الكهنة بالإسكندرية، بحضور القمص أنطونيوس غطاس وكيل عام البطريركية، ولفيف من الآباء الكهنة.

بدأ الاجتماع بالاطمئنان على أحوالهم وأحوال الرعايا، ثم تحدث عن قيمة الافتقاد والشجاعة في هذه الأيام؛ ثم أُختتم اللقاء بالاحتفال بالذبيحة الإلهية.

وفي سياق آخر تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الاثنين المقبل للاحتفال بعيد الغطاس المجيد بترؤس الأساقفة القداسات الإلهية بإجراءات مشددة.

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