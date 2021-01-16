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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الحجرف يستقبل وزير خارجية الأردن لبحث الشراكة الاستراتيجية

السبت 16/يناير/2021 - 06:19 م
الحجرف يستقبل وزير
الحجرف يستقبل وزير خارجية الأردن
نيفين أشرف
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استقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة بالرياض، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأردني الدكتور أيمن الصفدي.

وتم خلال الاجتماع تناول مسيرة العلاقات بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والجهود المبذولة؛ لتعزيزها والتشاور بما يحقق التطلعات المشتركة للجانبين وكذلك خدمة القضايا العربية.

كما تم استعراض أعمال اللجان الفنية المشتركة بين الطرفين متطلعين إلى مزيد من العمل في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية.

وعقد وزير الخارجية الأردني، ظهر اليوم، محادثات ثنائية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث أكد أن العلاقات الثنائية بين الأردن والمملكة العربية السعودية تاريخية واستراتيجية، مثمنًا دعم الرياض المستمر للأردن لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي السبت، إن أمن السعودية من أمن الأردن، مضيفًا: "تجمعنا مع السعودية الكثير من المصالح المشتركة".

وأدان وزير الخارجية الأردني، محاولات الحوثيين للاعتداء على السعودية، معربًا عن رفض بلاده للتدخلات الإيرانية في المنطقة، كما أعرب عن تطلعه لعمل عربي مشترك أكثر تفاعلًا وتنسيقًا.

وصرح الصفدي: "متفقون مع السعودية على تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات، ونعمل على تطوير العلاقة مع مجلس التعاون أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا".

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