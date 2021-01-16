وائل سعيد يروى تفاصيل الإعداد لاحتفالية مرور 125 عامًا على السينما فى مصر

البعض يري أن تاريخ وبداية السينما المصرية عام 1907، إلا أن التاريخ يرصد أن بداياتها الفعلية جاءت يناير 1896، وذلك يشير إلى أن بداية السينما المصرية جاءت مع بداية ظهور السينما في العالم بعام واحد، فقد جاء أول عرض سينمائي تجاري في العالم في «للأخوين لومير» في العام 1895 في الجراند كافيه بباريس، وجاء أول عرض سينمائي بمدينة القاهرة في 28 يناير 1896 بسينما سانتي.عن مرور 125 عامًا على بداية ظهور السينما في مصر، جاء الملف التذكاري لمجلة الكرمة الثقافية، والتي يدير تحريرها الكاتب الصحفي والناقد وائل سعيد، ليكشف لنا عن تفاصيل وكواليس الاحتفال بمرور 125 سينما.يقول الكاتب والناقد وائل سعيد، مدير تحرير مجلة الكرمة الثقافية: «بدأنا في إعداد ملف عن مرور 125 عامًا على السينما في مصر، ليكون ضمن العدد الجديد من مجلة الكرمة».ويستطرد وائل سعيد: «وجدنا الأمر يستحق عمل عدد تذكاري، وذلك جاء نتجية مبادرات فردية وأخرى جماعية مصرية وعربية أبدت رغبتها في المشاركة في تلك الاحتفالية، والتي بدأت باقتراحات ونقاشات مثمرة مع الأصدقاء والزملاء، وعلى رأسهم الناقدة نرمين يسر، إلي جوار ذلك جاءت توجيهات ودعم من الكتاب الكبار منهم محمد حلمي هلال، والدكتور سمير غريب، وصلاح سرميني، وماجدة خير الله، وأحمد فؤاد درويش، وصلاح هاشم، وعصام زكريا.يشير وائل سعيد إلى أن عدد مجلة الكرمة التذكاري المقرر صدوره قريبًا، يتضمن العديد من الموضوعات، منها شهادة مدير التصوير سعيد شيمي عن الناقد سامي السلاموني، وظهور خاص للفنان الجميل سيف حميدة بحوار عن فيلم «16».ولفت إلى أن العدد يتضمن أيضًا، دراسة بعنوان «السينما الروائية المصرية.. الاستنارة» للمخرج أحمد فؤاد درويش، والسينما المصرية تبحث عن مونتسيكو العرب في باريس شهادة المخرج صلاح هاشم من باريس، وسنوات المجد والأفول في تاريخ السينماالمصرية - ماجدة خير الله، والسينما المصرية في عيون صينية- ترجمة ميرا أحمد، والأسبقية والتأثر بين الفن التشكيلي والسينما- دراسة للناقد والفنان التشكيلي مجدي عثمان، بالإضافة إلى رحلة الأفلام المصرية في المهرجانات العالمية - أحمد نادر.. ومن المغرب ملف خاص بعنوان «السينما المصرية بعيون نقاد ومخرجين مغاربة»، من إعداد وتقديم الإعلامية سعيدة شريف.ويختم وائل سعيد بأن عدد مجلة الكرمة يبدأ بحوار بطل فيلم «16» الحائز على السعفة الذهبية، وينتهي بفيلم «لما بنتولد» الذي يمثل مصر في سباق الأوسكار 2021.